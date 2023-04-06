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14:40, 6 апреля 2023Забота о себе

Россиянам назвали самые опасные процедуры для красоты

Косметолог Муравина назвала подтяжку лица золотыми нитями опасной для здоровья процедурой

Фото: Vlad Egorov / Unsplash

Подтяжка лица золотыми нитями дает кратковременный эффект и может серьезно навредить здоровью, заявила косметолог клиники Miss Magnet Beauty Clinic Юлия Муравина. Самые опасные процедуры для красоты она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Врач объяснила россиянам, что золотые нити при подтяжке лица устанавливаются хирургическим путем и при этом никак не прикрепляются к тканям кожи, из-за чего могут мигрировать. Еще один недостаток этих нитей заключается в том, что они не растворяются, поэтому удалять их придется также при помощи хирурга. Кроме того, если структура ткани лица изменится, например при похудении, золотые нити станут видны под кожей.

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Еще одной процедурой, к которой стоит относиться настороженно, Муравина назвала «лисьи глазки» — изменение разреза глаз в стиле Беллы Хадид.

Создание «лисьих глазок» при помощи нитевого лифтинга опасно: нити не только перетягивают кожу, но и могут повредить глазные сосуды, лишив вас зрения. Есть и другой итог, тоже плачевный: если нити сместятся, рельеф кожи изменится, лицо перекосится и мимика станет неестественной

Юлия Муравинаврач-косметолог

Также косметолог рекомендовала никогда не соглашаться на коррекцию формы губ биополимерными гелями. По ее словам, препараты на их основе часто использовали в 2000-х, однако с тех пор было проведено немало исследований, которые доказали их негативное влияние на здоровье.

Биополимер не растворяется со временем, а образует заметные комочки, из-за чего губы визуально выглядят неровными и асимметричными. Кроме того, препарат может мигрировать, и, чтобы удалить его, пациенткам приходится обращаться к хирургу

Юлия Муравинаврач-косметолог

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Наталья Обрядина
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