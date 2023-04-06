Россиянам назвали самые опасные процедуры для красоты

Косметолог Муравина назвала подтяжку лица золотыми нитями опасной для здоровья процедурой

Подтяжка лица золотыми нитями дает кратковременный эффект и может серьезно навредить здоровью, заявила косметолог клиники Miss Magnet Beauty Clinic Юлия Муравина. Самые опасные процедуры для красоты она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Врач объяснила россиянам, что золотые нити при подтяжке лица устанавливаются хирургическим путем и при этом никак не прикрепляются к тканям кожи, из-за чего могут мигрировать. Еще один недостаток этих нитей заключается в том, что они не растворяются, поэтому удалять их придется также при помощи хирурга. Кроме того, если структура ткани лица изменится, например при похудении, золотые нити станут видны под кожей.

Еще одной процедурой, к которой стоит относиться настороженно, Муравина назвала «лисьи глазки» — изменение разреза глаз в стиле Беллы Хадид.

Создание «лисьих глазок» при помощи нитевого лифтинга опасно: нити не только перетягивают кожу, но и могут повредить глазные сосуды, лишив вас зрения. Есть и другой итог, тоже плачевный: если нити сместятся, рельеф кожи изменится, лицо перекосится и мимика станет неестественной Юлия Муравина врач-косметолог

Также косметолог рекомендовала никогда не соглашаться на коррекцию формы губ биополимерными гелями. По ее словам, препараты на их основе часто использовали в 2000-х, однако с тех пор было проведено немало исследований, которые доказали их негативное влияние на здоровье.

Биополимер не растворяется со временем, а образует заметные комочки, из-за чего губы визуально выглядят неровными и асимметричными. Кроме того, препарат может мигрировать, и, чтобы удалить его, пациенткам приходится обращаться к хирургу Юлия Муравина врач-косметолог

Ранее врач-косметолог Александра Шерф раскрыла способ помолодеть на десять лет. Она уверяет, что омолодить пациента позволяет деликатная пластика губ.