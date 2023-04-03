Косметолог назвала способ помолодеть на десять лет

Косметолог Шерф рассказала, что деликатная пластика губ поможет помолодеть на десять лет

Деликатная пластика губ поможет помолодеть на десять лет, уверяет врач-косметолог клиники «Омниус» Александра Шерф. Врач назвала способ преобразиться в беседе с «Лентой.ру».

По ее словам, несколько лет назад, когда увеличение губ стало популярным, эту процедуру проводили с целью сделать губы более сексуальными, манящими. Многие так увлекались увеличением губ, что появилось много женщин с гиперкоррекцией — так называемыми утиными губами. Сейчас же, как отметила специалистка, грамотные врачи оценивают возможность увеличения губ у конкретного пациента, исходя из его индивидуальных черт и пропорций лица.

У человека с мелкими чертами лица большие губы будут смотреться нелепо. И наоборот, девушке с крупными глазами или носом подойдут пухлые губы, которые сделают лицо более гармоничным, миловидным Александра Шерф косметолог

Шерф отметила, что пациенты стали более искушенными и грамотными. Многие хотят сохранить поход к косметологу и проведенные процедуры в тайне. Именно поэтому среди врачей и пациентов стали цениться такие методики, когда коррекция на первый взгляд неочевидна. «Окружающие видят улучшения, но не понимают, что именно произошло с человеком. Выспался? Отдохнул? Таких результатов можно добиться малыми объемами препарата и специальной техникой введения, когда мы получаем деликатные и аккуратные губы без пошлости», — объяснила врач.

С возрастом губы подвергаются дистрофическим изменениям. Они уменьшаются в объеме, появляются исчерченность, сухость и морщинки. Деликатная контурная пластика губ позволяет омолодить пациента сразу на семь-десять лет, уверяет Шерф.

«Многие мои пациентки 40+ с недоумением смотрели на меня, когда я предлагала им сделать губы. Потом понимали, что это та процедура, с которой стоит начать комплексное омоложение. Она не придает губам нарочитой сексапильности, процедура возвращает им объем, как в молодости», — пояснила косметолог.

Во всем мире российские врачи-косметологи считаются одними из лучших. Популярной стала техника Russian lips, техника плоского банта. Наши специалисты задали тренд на эстетичные губы, который держится уже несколько лет Александра Шерф косметолог

Выбрать подходящего врача-косметолога просто, говорит собеседница «Ленты.ру». Нужно посмотреть на его лицо, на примеры его работ. Косметолог без «утиных» губ не сделает их и своим пациентам. Важно, чтобы у пациента и врача были схожие эстетические представления, подвела итог Шерф.

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