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15:51, 3 апреля 2023Забота о себе

Косметолог назвала способ помолодеть на десять лет

Косметолог Шерф рассказала, что деликатная пластика губ поможет помолодеть на десять лет

Фото: Dimid_86 / Shutterstock / Fotodom

Деликатная пластика губ поможет помолодеть на десять лет, уверяет врач-косметолог клиники «Омниус» Александра Шерф. Врач назвала способ преобразиться в беседе с «Лентой.ру».

По ее словам, несколько лет назад, когда увеличение губ стало популярным, эту процедуру проводили с целью сделать губы более сексуальными, манящими. Многие так увлекались увеличением губ, что появилось много женщин с гиперкоррекцией — так называемыми утиными губами. Сейчас же, как отметила специалистка, грамотные врачи оценивают возможность увеличения губ у конкретного пациента, исходя из его индивидуальных черт и пропорций лица.

У человека с мелкими чертами лица большие губы будут смотреться нелепо. И наоборот, девушке с крупными глазами или носом подойдут пухлые губы, которые сделают лицо более гармоничным, миловидным

Александра Шерфкосметолог

Шерф отметила, что пациенты стали более искушенными и грамотными. Многие хотят сохранить поход к косметологу и проведенные процедуры в тайне. Именно поэтому среди врачей и пациентов стали цениться такие методики, когда коррекция на первый взгляд неочевидна. «Окружающие видят улучшения, но не понимают, что именно произошло с человеком. Выспался? Отдохнул? Таких результатов можно добиться малыми объемами препарата и специальной техникой введения, когда мы получаем деликатные и аккуратные губы без пошлости», — объяснила врач.

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С возрастом губы подвергаются дистрофическим изменениям. Они уменьшаются в объеме, появляются исчерченность, сухость и морщинки. Деликатная контурная пластика губ позволяет омолодить пациента сразу на семь-десять лет, уверяет Шерф.

«Многие мои пациентки 40+ с недоумением смотрели на меня, когда я предлагала им сделать губы. Потом понимали, что это та процедура, с которой стоит начать комплексное омоложение. Она не придает губам нарочитой сексапильности, процедура возвращает им объем, как в молодости», — пояснила косметолог.

Во всем мире российские врачи-косметологи считаются одними из лучших. Популярной стала техника Russian lips, техника плоского банта. Наши специалисты задали тренд на эстетичные губы, который держится уже несколько лет

Александра Шерфкосметолог

Выбрать подходящего врача-косметолога просто, говорит собеседница «Ленты.ру». Нужно посмотреть на его лицо, на примеры его работ. Косметолог без «утиных» губ не сделает их и своим пациентам. Важно, чтобы у пациента и врача были схожие эстетические представления, подвела итог Шерф.

Ранее косметолог Надежда Петраш назвала способы сделать мужчин более красивыми. Она перечислила популярные способы борьбы с потливостью и акне у мужчин.

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Вера Владзиевская
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