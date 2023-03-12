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15:00, 12 марта 2023Забота о себе

Названы способы сделать мужчин более красивыми

Косметолог Петраш назвала популярные способы борьбы с потливостью и акне у мужчин

Фото: Ihor Bulyhin / Shutterstock + Fotodom

Мужчины борются с повышенной потливостью и акне с помощью уколов красоты, рассказала пластический хирург и косметолог Надежда Петраш. Она назвала «Ленте.ру» и другие способы, к которым прибегают мужчины, чтобы стать более красивыми и уверенными в себе.

«Мужчины, в отличие от женщин, не любят длительных процедур по уходу за собой и долгих походов в салоны, — говорит косметолог. — Тем не менее и среди косметологических процедур есть те, к которым мужчины неравнодушны».

По словам Петраш, самой популярной процедурой у мужчин, как и у женщин, является ботулинотерапия. Она дает быстрый и эффективный результат борьбы с мимическими морщинами в области лба и переносицы. Также с помощью этих уколов мужчины борются с повышенным потоотделением.

Инъекции препарата делают в ступни, кисти рук, подмышки. Процедура помогает чувствовать себя уверенно на важных встречах и даже на свиданиях

Надежда Петрашпластический хирург, косметолог

У мужчин в любом возрасте может появиться акне. И для борьбы с ним они предпочитают быстрые методы: плазмолифтинг (введение пациенту его же очищенной плазмы крови) и мезотерапию (коктейли препаратов, составленные по индивидуальным показаниям пациента). Обе процедуры помогают решить проблемы жирной кожи, взять под контроль выделение кожного сала, предотвратить появление воспалительных узелков, пояснила Петраш.

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С возрастом мужчины борются с помощью аппаратных методик — микроигольчатого лифтинга и фокусированного ультразвука: Они подтягивают овал лица и избавляются от морщин. Также популярной у мужчин является процедура по восстановлению шевелюры — ботокс для волос, подвела итог косметолог и пластический хирург.

Ранее Надежда Петраш рассказала, с какими просьбами к ней обращаются пациентки, желающие изменить внешность. По ее словам, женщины хотят стать похожими на Анджелину Джоли, Марго Робби, Джиджи Хадид, сестер Кардашьян.

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Вера Владзиевская
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