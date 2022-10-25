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05:00, 25 октября 2022Забота о себе

Пластический хирург назвала тайные желания пациенток

Пластический хирург Петраш рассказала о желании женщин обрести глаза как у Беллы Хадид
Белла Хадид

Белла Хадид. Фото: Eric Gaillard / Reuters

Сегодня многие девушки хотят обрести «лисьи» или «кошачьи» глаза, как у Беллы Хадид, рассказала пластический хирург Надежда Петраш. В беседе с «Лентой.ру» она назвала и другие тайные желания своих пациенток.

Глаза, как у супермодели Беллы Хадид, — один из самых модных трендов в современной пластической хирургии рассказала Петраш. Ради «лисьего» разреза глаз женщины делают уколы ботулотоксина и нитевой лифтинг. Чаще всего они приподнимают уголки бровей, чтобы получить желаемый эффект.

Пациентки признаются, что хотят стать похожими на Анджелину Джоли, Марго Робби, Джиджи Хадид, сестер Кардашьян, а также на Ани Лорак, Оксану Самойлову, Анастасию Решетову

Надежда ПетрашПластический хирург
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Петраш отметила, что эти просьбы можно понять: благодаря социальным сетям знаменитости стали ближе, и поклонницы хотят походить на них. Но иногда хирургам приходится разочаровывать пациенток. «Как говорится, шить ведь приходится из материалов заказчика. И для того чтобы максимально повторить чьи-то характерные черты, нужно, чтобы человек изначально был похожим на кумира», — пояснила пластический хирург.

Пластические хирурги нередко сталкиваются с тем, что пациенты приходят на отопластику, желая получить эльфийские уши или вставить импланты в брови, чтобы стать брутальным как викинги (с такими запросами часто приходят мужчины), рассказала о других странных запросах собеседница «Ленты.ру». Поклонники субкультур просят сделать им рожки или змеиный язык. Некоторым хочется получить скулы, как у Малефисенты.

К подобным изменениям прибегают в основном молодые люди. Став старше, многие пытаются избавиться от тоннелей в ушах и прочих излишеств, напоминающих им о временах бурной молодости, рассказала пластический хирург.

Ранее пластические хирурги рассказали, на какие жертвы готовы идти люди ради красоты. Они объяснили, что некоторые готовы буквально сломать ноги и долго ходить в аппарате Иллизарова, чтобы стать на несколько сантиметров выше.

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Вера Владзиевская
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