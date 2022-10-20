Пластический хирург рассказал о дорогой и опасной операции для красоты

Пластический хирург Абрамов: операция по увеличению роста требует долгой реабилитации

Операция по увеличению роста с помощью современных модификаций аппарата Илизарова требует долгой и тяжелой реабилитации, отметили пластический хирург клиники эстетической медицины Seline Руслан Абрамов и директор компании «Круст» по разработке технических средств реабилитации отечественного производства Сергей Грибанов. Они рассказали «Ленте.ру» и другие подробности о редкой, дорогой и опасной операции, к которой прибегают ради красоты.

В США операции по увеличению роста набирают все большую популярность. Мужчины готовы сломать оба бедра, пережить тяжелую процедуру вытягивания костей и долгую реабилитацию, чтобы стать на пять-десять сантиметров выше. При этом за это болезненное удовольствие они платят сотни и даже тысячи долларов. За рубежом увеличивают рост пациентов благодаря современным модификациям аппарата Илизарова.

Но на родине изобретателя этот вид операции исключительно ради красоты не популярен. Пластический хирург Абрамов пояснил, что операции непопулярны в России, так как многие попросту не знают, что увеличить рост можно хирургическим путем, а также из-за ее дороговизны. К тому же операция крайне травматична.

Во время операции сначала ломают кости ног, а далее уже при помощи аппарата Илизарова сращивают их, получив костную мозоль. Затем ноги вытягивают вместе с кожей и мышцами Руслан Абрамов пластический хирург

После операции пациенты испытывают сильную боль, но ее купируют лекарствами, рассказал пластический хирург. Через неделю болевые ощущения проходят. Также сложность операции заключается в том, что кости растут медленно, и с громоздким устройством на ногах приходится ходить несколько месяцев.

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«Чаще всего на операцию решаются мужчины и женщины в возрасте 25-40 лет. При этом, людям младше 20 лет хирургическое вмешательство по удлинению ног категорически запрещено, так как человек еще растет», — пояснил Абрамов. Он также отметил, что такую операцию нельзя проводить людям с тяжелыми системными и хроническими заболеваниями, инфекционными и онкологическими болезнями.

Эксперт Грибанов добавил, что манипуляцию по увеличению роста следует делать при наличии медицинских показаний после выявления нарушений в работе опорно-двигательного аппарата. Он заявил, что к такому роду операций не следует относиться как к процедурам косметического характера.

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Процесс восстановления пациентов после операций во многом схож с тем, через который проходят люди, попавшие в дорожные аварии или имеющие заболевания опорно-двигательного аппарата Сергей Грибанов эксперт

Речь идет о восстановлении нормальной двигательной активности: разработке суставов, мышц и связок. Иными словами, человеку приходится заново учиться ходить, пояснил Грибанов.

Реабилитация после операций на участках опорно-двигательного аппарата, травм, переломов и повреждений — тяжелый физиологический и психологический процесс. В ряде случаев этот процесс не может пройти бесследно для организма, добавил эксперт.

Ранее Руслан Абрамов рассказал, какие интимные пластические операции женщины делают чаще всего. Он пояснил, что часто к хирургам приходят женщины после родов.