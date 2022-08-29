Хирург рассказал о самых популярных у женщин интимных пластических операциях

Пластический хирург Абрамов заявил, что интимную пластику часто делают женщины после родов

Женщины после родов нередко делают интимную пластику, рассказал пластический хирург клиники эстетической медицины Seline Руслан Абрамов. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, в каком возрасте пациентки хотят преобразовать себя, что в себе меняют и какие операции самые популярнее среди его клиенток.

В мире пластической хирургии есть операции, о которых часто рассказывают в прессе, а есть такие, о которых не принято говорить, одна из них — интимная пластика, заявил Абрамов. При этом, по его словам, клиенток, желающих изменить себе форму гениталий, довольно много.

«В неделю на консультацию приходят примерно три женщины. Это большой показатель. Сейчас набирает обороты популяризация данного вида пластической операции, так как табуированность темы стала снижаться. Женщины стали более открытыми и готовы решать свои эстетические или функциональные проблемы в интимной зоне», — рассказал пластический хирург.

Чаще всего интимную пластику хотят сделать женщины после родов. «Процесс рождения ребенка не самым лучшим образом сказывается на внешности матери. Но пластика интимной зоны помогает вернуть утраченную эстетику», — пояснил Абрамов. Операция никоим образом не ухудшает качество интимной жизни, а порой даже делает ее еще более эмоциональной и чувственной.

Часто пациентки приходят за восстановлением девственности. Причин на проведение такой операции у пациенток много, и все они как правило обоснованы и важны Руслан Абрамов Пластический хирург

Пластический хирург отметил, что основную массу пациенток составляют женщины 25-40 лет. Среди них, кроме тех, кто обратился после родов, есть женщины, которые по разным причинам недовольны видом интимной зоны. «Есть также пациентки, которые бы хотят улучшить и усилить ощущения от интимной близости и приходят за этим к пластическому хирургу», — подвел итог Абрамов.

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