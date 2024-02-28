Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:36, 28 февраля 2024Мир

Пентагон назвал сильную сторону россиян

Пентагон: Россия может восстанавливать ОПК, несмотря на все санкции

Фото: Reuters

Россия показала, что способна восстанавливать свой оборонно-промышленный комплекс (ОПК), несмотря на все ограничительные меры Запада. Об этом заявила министр сухопутных войск США Кристин Уормут, пишет ТАСС.

Пентагон назвал сильную сторону россиян. По его словам, это «способность генерировать массу в плане личного состава». «И, считаю, на системном уровне мы видим, что они в состоянии регенерировать свою промышленную базу, невзирая на все санкции», — признала Уормут.

Ранее сообщалось, что предприятия ОПК в 2023 году поставили в Вооруженные силы (ВС) России 98,8 процента новой техники от плана. Общий объем финансирования государственного оборонного заказа за последние два года вырос вдвое, а в 2023 году он увеличился на 24 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Распоясавшиеся европейские сателлиты». Посол России заявил, что США осознают последствия отправки войск на Украину

      Крупнейший поставщик вина из Абхазии в Россию приостановил работу

      Врач предостерегла от одной портящей секс ошибки

      Названы причины провала фронта ВСУ

      Маск назвал США убежищем для преступников со всего мира

      Зеленский отреагировал на слова Макрона о возможной отправке войск на Украину

      В США произошел инцидент с бомбардировщиком B-52

      Директор ЦРУ рассказал американским конгрессменам о тяжелой ситуации на Украине

      Пентагон назвал сильную сторону россиян

      Google Assistant для Android нашли замену

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше