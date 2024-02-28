Пентагон: Россия может восстанавливать ОПК, несмотря на все санкции

Россия показала, что способна восстанавливать свой оборонно-промышленный комплекс (ОПК), несмотря на все ограничительные меры Запада. Об этом заявила министр сухопутных войск США Кристин Уормут, пишет ТАСС.

Пентагон назвал сильную сторону россиян. По его словам, это «способность генерировать массу в плане личного состава». «И, считаю, на системном уровне мы видим, что они в состоянии регенерировать свою промышленную базу, невзирая на все санкции», — признала Уормут.

Ранее сообщалось, что предприятия ОПК в 2023 году поставили в Вооруженные силы (ВС) России 98,8 процента новой техники от плана. Общий объем финансирования государственного оборонного заказа за последние два года вырос вдвое, а в 2023 году он увеличился на 24 процента.