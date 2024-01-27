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04:30, 27 января 2024Наука и техника

В Минобороны рассказали о поставках новой техники в ВС России

Криворучко: в 2023 году ОПК поставил в ВС России 98,8 % новой техники от плана

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в 2023 году поставили в Вооруженные силы (ВС) России 98,8 процента новой техники от плана. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, передает ТАСС.

«По итогам прошедшего года выполнение организациями ОПК обязательств в части поставки новой техники составило 98,8 процента от плановых показателей и 99,8 процента в части ремонта», — сказал он в ходе Единого дня приемки военной продукции.

По словам замминистра, общий объем финансирования государственного оборонного заказа за последние два года вырос вдвое, а в 2023 году он увеличился на 24 процента.

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В декабре в Минобороны сообщили, что в 2023 году ВС России получили более 1,5 тысячи танков и 2,2 тысячи бронемашин. Также военным передали свыше 22 тысяч дронов.

В ноябре глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что госкорпорация в семь раз увеличила производство танков, а объемы производства некоторых боеприпасов увеличились в 60 раз. Также нарастили выпуск легкой бронетехники, артиллерии и боеприпасов.

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      Даниил Иринин
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