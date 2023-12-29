Российские военные получили 1,5 тысячи танков в 2023 году

МО России: Вооруженные силы получили более 1,5 тысячи танков в 2023 году

Вооруженные силы России получили более 1,5 тысячи танков и 2,2 тысячи бронемашин в 2023 году. Об этом говорится в материалах Министерства обороны (МО) страны об итогах за 2023 год, передает ТАСС.

«Уровень обеспеченности: более 84 процентов. Поставлены: более 1,5 тысячи танков, более 2,2 тысячи боевых бронированных машин, более 1,4 тысячи [единиц] ракетно-артиллерийского вооружения, более 22 тысяч беспилотных летательных аппаратов», — говорится в материалах.

Там также отметили, что военные в 2023 году получили более 12 тысяч автомобилей, включая 1,4 тысячи бронированных.

Ранее в декабре стало известно, что «Уралвагонзавод» успешно выполнил контракты на поставку в войска усовершенствованных танков Т-90М и Т-72Б3М.

В том же месяце генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал о росте выпуска боеприпасов для стрелкового оружия и реактивных систем залпового огня в 50 раз.

В ноябре глава «Ростеха» сообщил, что за год производство танков увеличилось в семь раз, а легкой бронетехники, включая боевые машины пехоты и бронеавтомобили, — в 4,5 раза.