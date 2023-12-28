«Уралвагонзавод» выполнил контракты на поставку танков

«Уралвагонзавод» завершил контракты на поставку танков Т-90М и Т-72Б3М в войска

«Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») успешно выполнил контракты на поставку танков Т-90М и Т-72Б3М, усовершенствованных с учетом опыта специальной военной операции (СВО), в войска. Об этом сообщили в пресс-службе концерна, передает ТАСС.

«По ряду позиций предприятия концерна УВЗ уже вовсю работают над выполнением обязательств 2024 года. Танки, отправленные заказчику, значительно отличаются от тех боевых машин, что уходили в российскую армию в 2022 году. Коллективы "Уралвагонзавода" и Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения совершенствуют бронетехнику с учетом опыта ее применения в зоне СВО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работа по модернизации машин направлена прежде всего на улучшение защищенности и эксплуатационных характеристик, необходимых для сохранения жизни танкистов и повышения эффективности танков.

Ранее в декабре генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал российский Т-90М «Прорыв» лучшим из серийно выпускающихся и стоящих на вооружении танков в мире.

В том же месяце издание Army Recognition сообщало, что, несмотря на санкции, российские предприятия смогли нарастить производство танков и другой бронетехники в 2023 году.