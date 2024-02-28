Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером
Пилотов самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту попытались ослепить лазером зеленого цвета во время рейса. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident в среду, 28 февраля.
Инцидент произошел с лайнером, летевшим из Челябинска в Москву 27 февраля. Отмечается, что источник освещения находился в 15 километрах слева от воздушного судна в районе города Королев.
Несмотря на произошедшее, члены экипажа решили следовать в аэропорт назначения Шереметьево. Посадка самолета прошла благополучно.
Ранее дверь самолета российской авиакомпании NordStar с пассажирами на борту едва не оторвало ветром после посадки в аэропорту. Лайнер совершал рейс из Новосибирска в Норильск 26 февраля. Уточнялось, что воздушное судно пришлось отстранить от полетов.