Пленный: ВСУ ударили дронами по своим бойцам, когда они сдавались в плен

Украинский пленный Александр Госинец рассказал РИА Новости, что ВСУ ударили дронами по своим бойцам, когда они сдавались в плен российской армии у поселка Урожайное в ДНР. Это произошло 18 января.

Сам Госинец в результате атаки получил ранение спины. Медицинскую помощь ему и его сослуживцам оказали российские бойцы. «Осмотрели, промыли, обезболили, накормили, напоили», — сказал мужчина.

Он рассказал, что был призван в армию из Днепропетровска, повестка пришла ему на работу.

Ранее младший сержант ВСУ Дмитрий Дядчук рассказал, что неделю ждал в Авдеевке, чтобы сдаться российским бойцам. «Меня взяли в плен красиво. Меня не били. Я просто сдался. Меня связали, обыскали. Я не знаю, что это было за подразделение, это, наверное, мне и не надо это знать. Все было нормально», — поведал Дядчук.