Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:28, 29 февраля 2024Бывший СССР

Пленный рассказал об ударе украинских дронов по сдававшимся бойцам

Пленный: ВСУ ударили дронами по своим бойцам, когда они сдавались в плен

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Украинский пленный Александр Госинец рассказал РИА Новости, что ВСУ ударили дронами по своим бойцам, когда они сдавались в плен российской армии у поселка Урожайное в ДНР. Это произошло 18 января.

Сам Госинец в результате атаки получил ранение спины. Медицинскую помощь ему и его сослуживцам оказали российские бойцы. «Осмотрели, промыли, обезболили, накормили, напоили», — сказал мужчина.

Он рассказал, что был призван в армию из Днепропетровска, повестка пришла ему на работу.

Ранее младший сержант ВСУ Дмитрий Дядчук рассказал, что неделю ждал в Авдеевке, чтобы сдаться российским бойцам. «Меня взяли в плен красиво. Меня не били. Я просто сдался. Меня связали, обыскали. Я не знаю, что это было за подразделение, это, наверное, мне и не надо это знать. Все было нормально», — поведал Дядчук.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      У Байдена обнаружили ряд заболеваний, от артрита до апноэ. Самое ожидаемое исследование президент США не проходил

      В Крыму назвали ответственного за энергоблокаду полуострова

      48-летняя женщина рассказала о своей первой оргии

      Американский Starliner подготовили к полету с экипажем на МКС

      Названа стоимость самой дешевой новостройки с мебелью и ремонтом в Москве

      Российская авиация накрыла бойцов ВСУ «Тулумбасами»

      Пленный рассказал об ударе украинских дронов по сдававшимся бойцам

      В МИД России оценили соглашения между Киевом и странами Запада

      Названа причина неэффективности антироссийских санкций

      Врачи назвали улучшающие эрекцию продукты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше