«Меня взяли в плен красиво». Российские военные нашли солдата ВСУ, который неделю прятался в Авдеевке. Что он рассказал?

Украинский солдат Дядчук 7 дней прятался в Авдеевке от ВСУ, чтобы сдаться в плен

Младший сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Дядчук ждал неделю, чтобы сдаться российским военным в Авдеевке. Он оказался в городе за неделю до начала штурма.

Военный рассказал, что при штурме он потерял всех своих сослуживцев, а при отступлении попал под огонь украинских частей. По его словам, он просто хотел выжить, поэтому ждал, пока не услышал русскую речь. Когда российские военные зашли в дом, где прятался украинский солдат, он закричал с просьбой не стрелять и взять его в плен.

Украинский военный не ел больше недели и ждал возможности сдаться

Украинский пленный вспоминает тот день, когда оказался в Авдеевке. По его словам, он потерял всех сослуживцев, с которыми пошел в штурм. Он решил спастись и убежать в сторону, где сидели другие украинские военные. «Когда добегал, услышал стрельбу со стороны своего подразделения и забежал в дом, там сидел ждал», — рассказывает Дядчук.

Военный утверждает, что у него с собой не было рации и он не мог связаться с украинскими подразделениями. Он не был в курсе отступления ВСУ и не разбирался в городском ландшафте, чтобы найти пути отхода. В итоге ему пришлось спрятаться в здании, где не было никакого продовольствия кроме одной пятилитровой баклажки воды. Дядчук рассказывает, что провел в укрытии семь с половиной дней, а последние три дня даже не пил воды, так как баклажка замерзла.

Меня взяли в плен красиво. Меня не били. Я просто сдался. Меня связали, обыскали. Я не знаю, что это было за подразделение, это, наверное, мне и не надо это знать. Все было нормально Дмитрий Дядчук украинский военнослужащий

Дядчука также осмотрели российские военные врачи. Младший сержант показал доктору ногу. «Он увидел, что у меня пулевое сквозное незначительное, боком прошло. Он мне обработал рану и сказал, что все будет хорошо», — рассказал пленный.

Пленный рассказал о состоянии ВСУ

Дядчук утверждает, что он не был в курсе, что его подразделение направляется именно в Авдеевку. Военное руководство не уточняло, куда именно везут солдат, ограничившись информацией, что их везут в Донецкую область. По его наблюдениям, ВСУ потеряло много солдат при боях в Авдеевке.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

При этом украинский военный назвал отступление из Авдеевки хаотичным и несвоевременным. В частности, украинские военные поздно получили команду об отступлении. Командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев доложил главе Минобороны России Сергею Шойгу, что ВСУ были отброшены на 10 километров при освобождении Авдеевки.

Как рассказал ранее Шойгу, в ходе зачистки Авдеевки было взять в плен около 200 украинских военных. О взятии города министр обороны 20 февраля объявил президенту Владимиру Путину.