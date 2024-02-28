Похищавшего машины у женщин с сайтов знакомств россиянина оставили под арестом

В СПб оставили в СИЗО мошенника, выманившего 30 млн у женщин с сайта знакомств

Суд в Санкт-Петербурге (СПб) оставил под арестом Дмитрия Фролова, который знакомился с женщинами на сайтах знакомств и выманивал у них деньги и машины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина пробудет в СИЗО до 29 мая. Ему вменяют 24 эпизода по статьям 158 («Кража») и 159 («Мошенничество») УК РФ на территории различных регионов России.

В суде установлено, что фигурант с 20 сентября 2020 года по 17 сентября 2022-го искал женщин для последующего совершения мошенничеств в приложениях для знакомств. После этого он входил в круг близкого общения к новым знакомым и похищал их деньги и имущество. Всего мужчина успел причинить ущерб потерпевшим в размере более 30 миллионов рублей.

Фролов был задержан 1 марта 2023 года. Известно, что до этого он находился в розыске на территории Белоруссии по статье о мошенничестве.

Ранее в Москве неизвестный изнасиловал 17-летнего студента, который пришел на встречу с девушкой из бота для знакомств.

