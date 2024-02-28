Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:29, 28 февраля 2024Силовые структуры

Похищавшего машины у женщин с сайтов знакомств россиянина оставили под арестом

В СПб оставили в СИЗО мошенника, выманившего 30 млн у женщин с сайта знакомств

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Суд в Санкт-Петербурге (СПб) оставил под арестом Дмитрия Фролова, который знакомился с женщинами на сайтах знакомств и выманивал у них деньги и машины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина пробудет в СИЗО до 29 мая. Ему вменяют 24 эпизода по статьям 158 («Кража») и 159 («Мошенничество») УК РФ на территории различных регионов России.

В суде установлено, что фигурант с 20 сентября 2020 года по 17 сентября 2022-го искал женщин для последующего совершения мошенничеств в приложениях для знакомств. После этого он входил в круг близкого общения к новым знакомым и похищал их деньги и имущество. Всего мужчина успел причинить ущерб потерпевшим в размере более 30 миллионов рублей.

Фролов был задержан 1 марта 2023 года. Известно, что до этого он находился в розыске на территории Белоруссии по статье о мошенничестве.

Ранее в Москве неизвестный изнасиловал 17-летнего студента, который пришел на встречу с девушкой из бота для знакомств.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу потребовал ускорить поставки техники в российские войска. Что нужно армии?

      США задумались задействовать последние 4 миллиарда долларов на помощь Украине

      Российский блогер-иноагент высказался об эмиграции

      На Украине опровергли закрытие границы с Польшей

      Чемпионка ОИ из России высказалась о мотивации после международного отстранения

      Звезду «Эйфории» арестовали во время демонстрации в поддержку Палестины

      В Австралии 14 тысяч носителей гостайны раскрыли себя в соцсетях

      Похищавшего машины у женщин с сайтов знакомств россиянина оставили под арестом

      Президент Латвии оценил идею Макрона об отправке солдат на Украину

      Донцова заявила об «огромной ошибке» Акунина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше