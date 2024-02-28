Россиянин познакомился с девушкой в интернете и был изнасилован ее другом

В Москве изнасиловали 17-летнего студента, познакомившегося с девушкой в боте

В Москве неизвестный изнасиловал 17-летнего студента, который пришел на встречу с девушкой из бота «Дайвинчик». Об этом сообщает Baza.

По информации издания, днем 25 февраля молодой человек познакомился с девушкой через бота, а вечером они уже договорились о встрече. Новая интернет-знакомая сразу же позвала парня к себе домой, а когда они зашли в подъезд, заявила, что забыла ключи. В этот момент студент почувствовал сильный удар по голове. Нападавший поздоровался с девушкой и после этого сказал пострадавшему, что тот встретился с девушкой его друга и за это ответит.

Агрессор запихнул молодого человека в машину и увез в лес. Там к ним присоединился еще один мужчина. Оба злоумышленника забрали телефон студента, а также потребовали отдать им все деньги. У пострадавшего было с собой только 100 рублей, поэтому один из неизвестных решил его изнасиловать, а второй снимал происходящее на видео.

Через какое-то время студента отпустили, он сразу же обратился в полицию. Силовики начали проверку и ищут двух мужчин азиатской внешности, а также девушку в возрасте 15-16 лет.

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