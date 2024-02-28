Попасть в число богатейших людей стало сложнее

Knight Frank: для попадания в число богатейших людей США нужно 5,8 млн долларов

Для того чтобы попасть в число богатейших людей США, в 2024 году нужно иметь состояние не менее 5,8 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на исследование Knight Frank пишет Bloomberg.

Сделать это стало сложнее — минимальный капитал для того, чтобы войти в один процент самых обеспеченных жителей крупнейшей экономики мира, за год вырос почти на 16 процентов. При этом первое место по самому высокому порогу сохраняет Монако — 12,8 миллиона долларов, на 3,2 процента больше, чем в 2023 году. В Люксембурге и Швейцарии для попадания в список самых богатых граждан необходимо иметь более восьми миллионов долларов.

Авторы исследования подчеркивают, что на фоне восстановления экономики в США и других странах Запада разрыв между богатыми и бедными странами растет. Эксперт Knight Frank ожидают, что в дальнейшем правительства будут уделять больше внимания тому, где находится богатство, как оно распределяется между экономиками и как власти смогут облагать его налогами, и в то же время стимулировать его рост.

Ранее стало известно, что за январь 2024 года совокупное состояние богатейших россиян выросло на восемь миллиардов долларов, до 507,14 миллиарда. По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, больше всего, на 2,14 миллиарда, оно увеличилось у владельца «Северстали» Алексея Мордашова. При этом самым богатым российским бизнесменом по-прежнему остается президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, у которого 31,7 миллиарда долларов.