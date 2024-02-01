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09:43, 1 февраля 2024Экономика

Состояние богатейших россиян превысило 500 миллиардов долларов

Bloomberg: с начала 2024 года состояние богатейших россиян выросло на $8 млрд

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Совокупное состояние богатейших россиян с начала года выросло на восемь миллиардов долларов, до 507,14 миллиарда. Больше всего, на 2,14 миллиарда, оно увеличилось у владельца «Северстали» Алексея Мордашова, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

При этом самым богатым российским бизнесменом по-прежнему остается президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, у которого 31,7 миллиарда долларов. Вторым идет глава «Новатэка» Леонид Михельсон (27,4 миллиарда), а замыкает тройку совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (25,5 миллиарда).

Рейтинг рассчитывают для 500 богатейших людей планеты. Его составители оценивают стоимость компаний, которыми владеют бизнесмены, на основании данных фондовых рынков. Потанин находится на 45-м месте, всего в списке присутствуют 26 россиян.

Ранее консалтинговая компания Henley & Partners (H&P) подсчитала, что в период с 2013 года по декабрь 2023-го число долларовых миллионеров в России упало на 24 процента — с 68,4 тысячи человек до 43 тысяч.

Одной из причин такой динамики мог стать массовый отъезд из страны богатых людей в 2022 году. По оценке (H&P) и южноафриканской New World Wealth, в этот период сменили место жительства 8,5 тысячи россиян.

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      Платон Щукин
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