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10:15, 28 февраля 2024Мир

Посланник Китая по евразийским делам посетит Россию и Украину

Reuters: посланник Китая по евразийским делам посетит Россию и Украину

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Посланник Китая по евразийским делам Ли Хуэй посетит Россию, Польшу, Украину, Германию и Францию. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает агентство Reuters.

«Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй со 2 марта посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию, чтобы содействовать политическому урегулированию украинского кризиса», — рассказала дипломат.

Ранее в МИД КНР прокомментировали слова о готовности Украины воевать с Китаем, Ираном и Северной Кореей в союзе с США. В ведомстве подчеркнули, что блоковая конфронтация не обеспечит безопасность в мире, приведя в пример конфликт на Украине. МИД также подтвердил свою приверженность содействовать урегулированию кризиса.

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      Максим Габриелян
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