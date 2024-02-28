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14:27, 28 февраля 2024Россия

Появились подробности о подготовке к похоронам Навального

Shot: соратники Навального отказались от помещения на Хованском кладбище

Кадр: Telegram-канал SHOT

Соратники Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) отказались от помещения для прощания на 500 человек на Хованском кладбище, которое им предложили представители госструктур. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

«Они категорически отказались, устроив провокацию в соцсетях с заявлениями о помехе похоронам», — говорится в сообщении.

По информации издания, в настоящий момент на Борисовском кладбище расчищают место под новое захоронение. Предполагается, что похоронить Навального планируется здесь 1 марта: число свободных участков накануне уменьшилось с девяти до восьми. Покупатель участка не называется, стоимость места оценивается примерно в три миллиона рублей.

О том, что Навального могут похоронить на Борисовском кладбище, сообщалось 26 февраля. На видео, снятом, предположительно, в ночь на 25 февраля, видно, как трактор чистит снег на парковке у Борисовского кладбища. Также сообщалось, что территория была очищена от машин и ее патрулировала полиция. Это может быть связано с подготовкой к похоронам.

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