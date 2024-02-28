Появилось видео из салона потерпевшего крушение в Колумбии вертолета с туристами

Daily Mail: появилось видео из салона разбившегося в Медельине вертолета

Появилось видео из салона вертолета с туристами, который потерпел крушение в колумбийском Медельине. Кадры публикует Daily Mail.

На записи видно, как 36-летний американец Франсиско Салас звонит в службу экстренной помощи и рассказывает, что их вертолет разбился. Он снял на видео своих попутчиков, а также процесс спасения. Салас рассказал, что даже позвонил родным, чтобы попрощаться с ними. Тем не менее все шестеро пассажиров выжили.

Уточняется, что пилоты не справились с управлением, из-за чего вертолет занесло и начало шатать. В результате он врезался в стену высотного здания и застрял. В спасательной операции принимали участие 70 человек.