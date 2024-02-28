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09:17, 28 февраля 2024Путешествия

Туристы выжили после крушения вертолета и попали на видео

Daily Mail: вертолет с туристами разбился сразу после взлета и попал на видео

Вертолет с шестью пассажирами на борту разбился сразу после взлета и попал на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в колумбийском Медельине. Уточняется, что туристам чудом удалось выжить после крушения. На кадрах видно, как вертолет закружился в небе и ударился о здание. Один из пилотов сломал ногу и был госпитализирован, остальные получили лишь легкие травмы. В спасательной операции принимали участие 70 человек.

Ранее турист угнал машину рейнджера в Йосемитском национальном парке, упал с 60-метровой скалы и чудом выжил. Когда сотрудник нацпарка остановился на обочине, чтобы убрать с проезжей части велосипед, 28-летний Кристиан Клаустро сел в его автомобиль и скрылся.

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      Зарина Дзагоева
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