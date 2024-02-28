В России высказались о позиции Китая по отправке европейских войск на Украину

Сенатор Климов: все предложения КНР по Украине заслуживают серьезного изучения

Россия неоднократно заявляла, что все предложения Китая по Украине заслуживают серьезного изучения, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор высказался о призыве КНР снизить напряженность в вопросе возможной отправки европейских войск на Украину.

«Китай, в отличие от ведомых Вашингтоном государств, не является участником конфликта. Они то участниками являются. Причем реально воюют против России всеми своими возможностями — физическими, финансовыми, информационными и даже людскими. Таким образом, они являются стороной конфликта, являются заинтересованными в принятии решений, которые выгодны им самим. Да и не будем забывать, что именно они развязали этот украинский кризис. А Китай кризис не развязывал», — заявил Климов.

По словам сенатора, Пекин всегда призывал решать конфликты на основании устава ООН и международного права.

Китай вел себя очень достойно, взвешено. Поэтому все предложения, которые исходят из Пекина, заслуживают серьезного изучения. О чем мы неоднократно говорили Андрей Климов заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам

«Мы не считаем китайцев стоящими за теми или за другими. Они просто стоят за здравый смысл и за международное право. В этом особенность того, что говорят из Пекина. Не секрет, что китайские дипломаты продолжают оставаться в дипотношениях с теми же украинцами. Поэтому предложения, которые звучат из таких стран, как Китай, отличаются от предложений, а точнее, ультиматумов, которые выходят из-под пера в Вашингтоне, Брюсселе, Париже и Киеве», — заключил он.

Ранее министерство иностранных дел Китая прокомментировало обсуждение возможной отправки европейских войск на Украину, призвав все стороны снизить напряженность в этом вопросе. В МИД КНР отметили, что Пекин будет продолжать занимать конструктивную позицию в урегулировании конфликта на Украине.

27 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, несмотря на отсутствие официального решения, войска Евросоюза могут быть отправлены на Украину. Ряд европейских стран отвергли его идею и подчеркнули, что не планируют этого делать.

