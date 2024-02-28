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17:06, 28 февраля 2024Мир

В России высказались о позиции Китая по отправке европейских войск на Украину

Сенатор Климов: все предложения КНР по Украине заслуживают серьезного изучения
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Россия неоднократно заявляла, что все предложения Китая по Украине заслуживают серьезного изучения, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор высказался о призыве КНР снизить напряженность в вопросе возможной отправки европейских войск на Украину.

«Китай, в отличие от ведомых Вашингтоном государств, не является участником конфликта. Они то участниками являются. Причем реально воюют против России всеми своими возможностями — физическими, финансовыми, информационными и даже людскими. Таким образом, они являются стороной конфликта, являются заинтересованными в принятии решений, которые выгодны им самим. Да и не будем забывать, что именно они развязали этот украинский кризис. А Китай кризис не развязывал», — заявил Климов.

По словам сенатора, Пекин всегда призывал решать конфликты на основании устава ООН и международного права.

Китай вел себя очень достойно, взвешено. Поэтому все предложения, которые исходят из Пекина, заслуживают серьезного изучения. О чем мы неоднократно говорили

Андрей Климовзаместитель председателя комитета Совфеда по международным делам

«Мы не считаем китайцев стоящими за теми или за другими. Они просто стоят за здравый смысл и за международное право. В этом особенность того, что говорят из Пекина. Не секрет, что китайские дипломаты продолжают оставаться в дипотношениях с теми же украинцами. Поэтому предложения, которые звучат из таких стран, как Китай, отличаются от предложений, а точнее, ультиматумов, которые выходят из-под пера в Вашингтоне, Брюсселе, Париже и Киеве», — заключил он.

Ранее министерство иностранных дел Китая прокомментировало обсуждение возможной отправки европейских войск на Украину, призвав все стороны снизить напряженность в этом вопросе. В МИД КНР отметили, что Пекин будет продолжать занимать конструктивную позицию в урегулировании конфликта на Украине.

27 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, несмотря на отсутствие официального решения, войска Евросоюза могут быть отправлены на Украину. Ряд европейских стран отвергли его идею и подчеркнули, что не планируют этого делать.

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      Варвара Кошечкина
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