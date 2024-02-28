В России высказались о присутствии западного спецназа на Украине

Депутат Чепа заявил, что западные спецслужбы обучают бойцов ВСУ

Западные спецслужбы обучали и продолжают обучать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат высказался о присутствии спецназа стран Запада на Украине.

«Советники были с самого начала, еще до начала спецоперации, которые тренировали, которые передавали технику. Это все было, и это есть. Это никакие для нас не новости. А о том, что боевые части непосредственно принимают участие в операциях, пока вроде бы такой информации у нас не было», — отметил Чепа.

Ранее британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейского высокопоставленного военного чиновника сообщила, что западный спецназ уже присутствует на Украине. По его словам, о том, что в рядах ВСУ служат бойцы из разных стран, известно давно.

26 февраля министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что воюющие на стороне ВСУ иностранные наемники вместе со своими семьями смогут получить гражданство страны.