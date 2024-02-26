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17:46, 26 февраля 2024Бывший СССР

На Украине пообещали дать гражданство иностранным наемникам

МВД Украины: воюющие в ВСУ иностранные наемники смогут получить гражданство

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранные наемники вместе со своими семьями смогут получить гражданство страны. С таким обещанием министр внутренних дел республики Игорь Клименко выступил в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.

По его словам, к настоящему моменту кабмин Украины уже принял ряд соответствующих постановлений. «Более того, все документы, которые есть у этих граждан, и виды на временное проживание на Украине, они все действительны, даже если сроки вышли», — добавил глава МВД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий иностранцам и лицам без гражданства служить в Нацгвардии. Согласно документу, они смогут занимать как рядовые должности, так и должности сержантского и старшинского составов.

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      Алевтина Запольская
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