Зеленский разрешил иностранцам и лицам без гражданства служить в Нацгвардии

Зеленский подписал указ, разрешающий иностранцам служить в Нацгвардии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий иностранцам и лицам без гражданства служить в Национальной гвардии. Соответствующий документ был опубликован на сайте главы республики.

Согласно указу, подписать контракт на службу в Нацгвардии могут только лица, законно находящиеся на территории Украины, не имеющие судимости и годные по состоянию здоровья. Они получат возможность служить как на рядовых должностях, так и на должностях сержантского и старшинского составов.