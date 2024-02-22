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14:58, 22 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский разрешил иностранцам и лицам без гражданства служить в Нацгвардии

Зеленский подписал указ, разрешающий иностранцам служить в Нацгвардии Украины

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий иностранцам и лицам без гражданства служить в Национальной гвардии. Соответствующий документ был опубликован на сайте главы республики.

Согласно указу, подписать контракт на службу в Нацгвардии могут только лица, законно находящиеся на территории Украины, не имеющие судимости и годные по состоянию здоровья. Они получат возможность служить как на рядовых должностях, так и на должностях сержантского и старшинского составов.

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      Алевтина Запольская
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