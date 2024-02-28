Против обвиненного в истязании детей россиянина возбудили еще одно дело

В Ленобласти возбудили еще одно дело против отца, обвиненного в истязании детей

В Ленинградской области возбудили еще одно уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя, обвиненного в избиении своих детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

К пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 («Истязание двух и более несовершеннолетних») добавилась статья 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Уголовные дела соединены в одно производство. По версии следствия, мужчина в течение продолжительного времени систематически наносил побои детям 14 и 17 лет.

Мужчина находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области осудят мужчину, несколько лет избивавшего троих детей.