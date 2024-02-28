Пьяный пассажир назвал стюардессу обезьяной и едва избежал тюрьмы

The Sun: пьяный пассажир British Airways устроил скандал и едва избежал тюрьмы

Пьяный пассажир авиакомпании British Airways устроил расистский скандал на борту и едва смог избежать тюремного заключения. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, инцидент произошел в октябре 2023 года, однако решение по нему суд вынес лишь сейчас. По данным следствия, 46-летний Стивен Белл напился до вылета, потому что у него закончились препараты против тревоги. Его обвинили в оскорблении стюардессы, которую он назвал обезьяной. Мужчина стал изображать животное, чем довел бортпроводницу до слез. Затем он оскорбил еще одного члена экипажа, назвав его придурком.

Суд оценил поведение дебошира, заметив, что тот заслуживает тюремного заключения, однако ограничился условным сроком в 16 недель. Кроме того, Беллу предстоит выплатить компенсацию в размере 250 фунтов стерлингов (29,1 тысячи рублей) обоим членам экипажа.

Ранее пассажиры самолета American Airlines, следовавшего из Альбукерке в Чикаго, связали скотчем агрессивного дебошира, который пытался открыть дверь. Уточняется, что во время полета мужчина сказал попутчикам, что хочет покинуть борт, и попытался открыть дверь лайнера.