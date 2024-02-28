Раскрыты подробности о съемках сериала «Гарри Поттер»

Шоураннером сериала «Гарри Поттер» может стать продюсер «Наследников»

Раскрыты подробности о съемках нового сериала «Гарри Поттер» от компании Warner Bros. Discovery для стримингового сервиса Max. Детали стали известны изданию Deadline.

В Warner Bros. Discovery определились с тройкой претендентов на пост шоураннера. Ими оказались работавшая над сериалом «Наследники» Франческа Гардинер, а также создатель шоу «Час дьявола» Том Моран и Кэтлин Джордан, известная по «Молодым охотницам за головами».

В ближайшие несколько месяцев кандидаты окончательно подготовят презентации своих идей. Официальное решение студии будет объявлено в июне. По данным инсайдеров, предпочтение могут отдать Гардинер, получившей в этом году две премии «Эмми» подряд за хорошо воспринятый публикой и критиками сериал «Наследники».

Ранее стало известно, что сериал по знаменитой саге о волшебнике выйдет в 2026 году.