Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:31, 28 февраля 2024Культура

Раскрыты подробности о съемках сериала «Гарри Поттер»

Шоураннером сериала «Гарри Поттер» может стать продюсер «Наследников»

Кадр: «Тизер ПРО» / YouTube

Раскрыты подробности о съемках нового сериала «Гарри Поттер» от компании Warner Bros. Discovery для стримингового сервиса Max. Детали стали известны изданию Deadline.

В Warner Bros. Discovery определились с тройкой претендентов на пост шоураннера. Ими оказались работавшая над сериалом «Наследники» Франческа Гардинер, а также создатель шоу «Час дьявола» Том Моран и Кэтлин Джордан, известная по «Молодым охотницам за головами».

В ближайшие несколько месяцев кандидаты окончательно подготовят презентации своих идей. Официальное решение студии будет объявлено в июне. По данным инсайдеров, предпочтение могут отдать Гардинер, получившей в этом году две премии «Эмми» подряд за хорошо воспринятый публикой и критиками сериал «Наследники».

Ранее стало известно, что сериал по знаменитой саге о волшебнике выйдет в 2026 году.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Китай ответил на слова Макрона об иностранных войсках на Украине. Что сказали в Пекине?

      Россиянин отсудил у клиники 3 миллиона за некачественную имплантацию зубов

      Захарова отреагировала на уничтожение Кишиневом связей с Россией

      Известную советскую телеведущую госпитализировали в Москве

      Директора уральского МУПа задержали за многомиллионную взятку

      Онколог предупредил об одной опасности большого живота

      Россиянин выпрыгнул из окна отдела полиции во время судебного заседания

      Раскрыты подробности о съемках сериала «Гарри Поттер»

      НАСА утвердило дату запуска Crew Dragon с россиянином

      Россиянам рассказали о запрете пластика

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше