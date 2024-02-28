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17:06, 28 февраля 2024Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

МЧС: в Кубани объявили штормовое предупреждение с 28 февраля по 2 марта

Фото: Ilyuza Mingazova / Unsplash

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. О надвигающейся на российский регион опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

С четверга 28 февраля по субботу 2 марта в горах Кубани (помимо города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1,5 тысячи метров.

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В связи с этим спасатели рекомендовали гостям и жителям Краснодарского края соблюдать меры безопасности. В частности, сотрудники МЧС призвали не выходить в горы в снегопад и непогоду.

Спасатели напомнили, что в большинстве случаев снег сходит со склонов крутизной более 30 градусов, если там нет кустарников и деревьев. А при крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.

Ранее российский турист, отдыхавший на популярном горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области, перевернулся на снегоходе. Трагедия произошла днем в воскресенье, 25 февраля. 69-летний мужчина отправился кататься на снегоходе по горе Зеленая вместе с приятелем и в какой-то момент не справился с управлением.

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      Фариза Бацазова
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