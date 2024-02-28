Отдыхавший на популярном горнолыжном курорте россиянин перевернулся на снегоходе

СКР: 69-летний россиянин перевернулся на снегоходе в Шерегеше

Российский турист, отдыхавших на популярном горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области, перевернулся на снегоходе. Об этом сообщили в Следственном комитете России (СКР) по региону.

Это произошло днем в воскресенье, 25 февраля. 69-летний мужчина отправился кататься на снегоходе по горе Зеленая вместе с приятелем. В какой-то момент он не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось.

Спасателей вызвали очевидцы. Пострадавшего доставили в больницу, однако, несмотря на помощь врачей, спасти его не удалось. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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