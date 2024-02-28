Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:40, 28 февраля 2024Интернет и СМИ

Россиян пригласили на бесплатные концерты популярных артистов

В рамках Всемирного фестиваля молодежи пройдет лекторий VK Day

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россиян приглашают посетить Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ-2024), где также пройдет лекторий VK Day. На мероприятии будут выступать популярные артисты, спортсмены и комики. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

В рамках фестиваля пройдут концерты VK Музыки. Среди знаменитых гостей: группа HammAli & Navai, Валя Карнавал, комик Нурлан Сабуров, а также олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Также запланированы концерты групп IOWA и Cream Soda и диджейского дуэта Filatov & Karas.

ВФМ пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». Лекторий VK Day, организованный в рамках марафона «Знание», состоится 4 марта. После лекций пройдут автограф-сессии с артистами. «Стендап-комик Нурлан Сабуров и ведущий Лев Шагинян поговорят об уникальности юмора и о том, сможет ли искусственный интеллект достичь человеческой остроты ума и заменить комиков», — говорится в анонсе одного из мероприятий в рамках лектория.

Также гости фестиваля смогут найти себе друзей или пару с помощью новых механик сервиса «VK Знакомства», которые опробуют на ВФМ. Следить за актуальными событиями предстоящего фестиваля молодежи можно в официальном сообществе во «ВКонтакте».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине уже есть иностранные военные. В Европе заявили, что это спецназовцы

      Разбирающаяся в алкоголе россиянка рассказала о признаках испорченного вина

      В клинике звездного хирурга Хайдарова начались обыски после смерти пациента

      Найден древний кальмар-вампир

      Мэр Ясиноватой рассказал об обстановке после взятия под контроль Авдеевки

      Руцкой фразой «у нас нельзя быть таким» оценил личность Николая Рыжкова

      Стало известно о планах Украины изъять мощи святых из Киево-Печерской лавры

      Главу ЕК уличили в нечистоплотной политике по Украине

      Инспекторы США провели проверки вооружения на Украине

      Россиян пригласили на бесплатные концерты популярных артистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше