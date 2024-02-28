Россиян пригласили на бесплатные концерты популярных артистов

В рамках Всемирного фестиваля молодежи пройдет лекторий VK Day

Россиян приглашают посетить Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ-2024), где также пройдет лекторий VK Day. На мероприятии будут выступать популярные артисты, спортсмены и комики. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

В рамках фестиваля пройдут концерты VK Музыки. Среди знаменитых гостей: группа HammAli & Navai, Валя Карнавал, комик Нурлан Сабуров, а также олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Также запланированы концерты групп IOWA и Cream Soda и диджейского дуэта Filatov & Karas.

ВФМ пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». Лекторий VK Day, организованный в рамках марафона «Знание», состоится 4 марта. После лекций пройдут автограф-сессии с артистами. «Стендап-комик Нурлан Сабуров и ведущий Лев Шагинян поговорят об уникальности юмора и о том, сможет ли искусственный интеллект достичь человеческой остроты ума и заменить комиков», — говорится в анонсе одного из мероприятий в рамках лектория.

Также гости фестиваля смогут найти себе друзей или пару с помощью новых механик сервиса «VK Знакомства», которые опробуют на ВФМ. Следить за актуальными событиями предстоящего фестиваля молодежи можно в официальном сообществе во «ВКонтакте».