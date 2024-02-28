Некоторые россияне лишились ипотеки

Эксперт Решетникова: банки стали одобрять меньше ипотечных кредитов

Российские банки стали одобрять меньше ипотечных кредитов на покупку готовых и строящихся квартир. Об этом рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова, передают «Известия».

По данным компании, первые 15 банков по выдаче ипотеки одобряют только 59 процентов заявок на покупку новостроек и 55,4 процента — на покупку «вторички». Решетникова отметила, что требования ужесточаются, из-за чего чаще приходится искать индивидуальные условия под каждого заемщика.

«Банки стали оценивать не только реальную долговую нагрузку заемщиков, но и потенциальную, к которой можно отнести кредитные карты, которые были оформлены, но ими никогда не пользовались или одобренные заявки на кредиты», — пояснила эксперт. Она добавила, что сейчас особенно важно учитывать все нюансы перед подачей заявки.

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