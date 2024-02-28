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18:00, 28 февраля 2024Путешествия

Россияне пожаловались на проблемы с подачей документов на визу Италии

Свободных слотов на подачу документов на визу Италии нет до начала апреля

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Жители российских регионов пожаловалась на проблемы с подачей документов на визу Италии. Об этом пишет Telegram-канал TourDom.

Отмечается, что свободных слотов в центрах Almaviva нет на несколько недель вперед. Подобная ситуация актуальна для большинства филиалов компании, расположенных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Москве, Казани, Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

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Ближайшие окна есть только на начало апреля. «Перспективы не самые приятные, — отмечают туристы. — Записаться — это еще не все. А вот сколько это все будет рассматриваться — вот это лотерея».

Ранее в феврале стало известно, что власти Шри-Ланки решили не продлевать долгосрочные туристические визы россиянам и украинцам. Об этом сообщил генеральный комиссар миграционной службы страны Харша Илукпития. По его словам, ситуация с рейсами наладилась, поэтому туристы могут вернуться домой.

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      Фариза Бацазова
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