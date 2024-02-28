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09:28, 28 февраля 2024Россия

Россияне устроили пляски на братской могиле и прыжки через Вечный огонь

В Калининграде приезжие осквернили памятник солдатам Великой Отечественной войны

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В Калининграде мужчина и женщина осквернили памятник солдатам Великой Отечественной войны. Об их плясках на братской могиле сообщает «МК».

Россияне, приехавшие в город из других регионов, пили алкоголь на месте захоронения бойцов, штурмовавших Кенигсберг в апреле 1945 года. Туристы перепрыгивали через установленный на братской могиле Вечный огонь и танцевали. Помимо этого, они забрали с собой принесенную к памятнику горожанами корзину с цветами.

Прибывшие на место силовики задержали обоих нарушителей. Они были доставлены в отделение полиции.

Ранее в Краснодарском крае дважды за сутки осквернили Вечный огонь. Первый случай произошел в Тимашевске. Еще один инцидент был зафиксирован в Абинске, где камера видеонаблюдения записала, как подросток засыпал Вечный огонь снегом.

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      Алан Босиков
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