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11:50, 28 февраля 2024Россия

Россиянин поднялся на перевал Дятлова для излечения от COVID-19 и застрял

Под Екатеринбургом мужчина поднялся в горы для излечения от COVID-19 и застрял
СюжетПеревал Дятлова:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Под Екатеринбургом мужчина застрял в горах, где он хотел вылечиться от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Россиянин поднялся на перевал Дятлова, поскольку считал, что это поможет ему справиться с COVID-19. В высокогорье на окраине Свердловской области он почувствовал себя плохо.

Для эвакуации мужчины спасателям пришлось задействовать вертолет Национальной службы санитарной авиации Ростеха. Больного удалось спасти.

Ранее застрявшие на Эльбрусе альпинисты запросили помощь спасателей. Двое спортсменов оказались изолированы на высоте пять тысяч метров. На помощь им выдвинулись девять человек и две единицы техники.

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      Алан Босиков
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