Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:23, 28 февраля 2024Ценности

Россиянки назвали желаемые подарки на 8 Марта

Mono-Stil: россиянки назвали духи и смартфон лучшими подарками на 8 Марта

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Россиянки раскрыли желаемые подарки на 8 Марта. Результаты опроса, проведенного компанией Mono-Stil, попали в распоряжение «Ленты.ру».

Известно, что в исследовании участвовали женщины от 18 до 55 лет и старше из разных регионов России. Первыми в списке оказались духи — их предпочли 13,7 процента опрошенных. Кроме того, респондентки назвали лучшими презентами романтическую прогулку и ужин (9,5 процента), ювелирное изделие (6,7), смартфон (5,3) или путешествие (2,8).

Материалы по теме:
«Как вы нам этими санкциями помогли!» Как россияне нашли замену «Макдоналдсу» и научились зарабатывать миллионы на еде
«Как вы нам этими санкциями помогли!»Как россияне нашли замену «Макдоналдсу» и научились зарабатывать миллионы на еде
22 июня 2022
Неполный счет за плотный ужин. Можно ли экономить и есть в ресторанах
Неполный счет за плотный ужин.Можно ли экономить и есть в ресторанах
8 сентября 2022

Помимо этого, почти половина участниц опроса (49,5) также ждут на праздник букет цветов, а другие 2,2 процента — сладости, поход в театр, на концерт или в кино. При этом есть и те, кто 8 Марта в качестве праздника не воспринимает, поэтому и не ждет подарков, — таких женщин, согласно опросу, оказалось 40,4 процента.

Ранее исследование специалистов «Тинькофф Журнала» показало, что траты к Международному женскому дню у россиян примерно на 30 процентов больше, чем ко Дню защитника Отечества. Эксперты определили, что за несколько дней до 23 Февраля растут траты россиян на алкоголь, косметику и электронику, а сокращаются в эти дни расходы в категориях «Стройматериалы» и «Товары для дома и ремонта». Накануне 8 Марта больше всего растут расходы на цветы, ювелирные украшения и косметику.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Они постоянно тут». Военный заявил о давнем присутствии спецназовцев НАТО на Украине. Что они делают в зоне СВО?

      Президент Азербайджана потребовал восстановить права делегации страны в ПАСЕ

      В зону СВО поставят роботизированную платформу СЭМ-350

      В Европе начали готовиться к отказу от поставок российского газа через Украину

      В России назвали сроки обмена замороженными активами

      Бывшая возлюбленная Тимати показала фото без фильтров и вызвала споры в сети

      Стало известно о риске ВСУ остаться без западных систем ПВО

      Отдыхавший на популярном горнолыжном курорте россиянин перевернулся на снегоходе

      В России заявили об отдалении демилитаризованной зоны от Донецка

      Эксперт назвал состояние большинства федеральных трасс в России ужасным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше