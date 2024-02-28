Россиянки назвали желаемые подарки на 8 Марта

Mono-Stil: россиянки назвали духи и смартфон лучшими подарками на 8 Марта

Россиянки раскрыли желаемые подарки на 8 Марта. Результаты опроса, проведенного компанией Mono-Stil, попали в распоряжение «Ленты.ру».

Известно, что в исследовании участвовали женщины от 18 до 55 лет и старше из разных регионов России. Первыми в списке оказались духи — их предпочли 13,7 процента опрошенных. Кроме того, респондентки назвали лучшими презентами романтическую прогулку и ужин (9,5 процента), ювелирное изделие (6,7), смартфон (5,3) или путешествие (2,8).

Помимо этого, почти половина участниц опроса (49,5) также ждут на праздник букет цветов, а другие 2,2 процента — сладости, поход в театр, на концерт или в кино. При этом есть и те, кто 8 Марта в качестве праздника не воспринимает, поэтому и не ждет подарков, — таких женщин, согласно опросу, оказалось 40,4 процента.

Ранее исследование специалистов «Тинькофф Журнала» показало, что траты к Международному женскому дню у россиян примерно на 30 процентов больше, чем ко Дню защитника Отечества. Эксперты определили, что за несколько дней до 23 Февраля растут траты россиян на алкоголь, косметику и электронику, а сокращаются в эти дни расходы в категориях «Стройматериалы» и «Товары для дома и ремонта». Накануне 8 Марта больше всего растут расходы на цветы, ювелирные украшения и косметику.