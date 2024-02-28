Российская актриса сравнила москвичей с жителями других городов

Актриса Юлия Рутберг назвала жизнь в глубинке России безысходной

Жизнь коренных москвичей комфортней, чем у приезжих. Таким мнением в разговоре с «Москвич Mag» поделилась актриса Юлия Рутберг.

Родившаяся в столице актриса также считает, что у коренных москвичей больше культурных возможностей. «Москва цветастее. У нас тут более цветная картинка жизни, а у людей в других городах она более серая и мрачная», — заявила она.

По словам Рутберг, в глубинке России «больше жлобства и безысходности», чем в крупных городах, в том числе Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Томске. Актриса добавила, что у проживающих не в крупных городах россиян «гораздо меньше желаний, и это печально».

Ранее литературовед и главный редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин сравнил современную Москву с городом из фильма «Солярис» режиссера Андрея Тарковского. По его словам, в новых районах столицы, а также местах, которые затронула сильная реконструкция, «нет ничего соразмерного человеку».