Российский подросток более полугода проходил с куском ботинка в стопе

Подросток из Воронежской области более полугода проходил с куском ботинка в ноге

Подросток из Воронежской области более шести месяцев проходил с куском ботинка, оставшимся у него в стопе. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщила пресс-служба областной детской клинической больницы региона.

По данным врачей, юноша почувствовал боль в ноге и обратился ко врачам — на осмотре он вспомнил, что в 2023 году наступил на гвоздь и пытался лечиться самостоятельно. Однако, как оказалось, он недостаточно хорошо прочистил рану и не заметил, что в ней остался кусок подошвы.

«Обнаружена полость (...), а также найдено и удалено инородное тело 0,8*0,6 сантиметра (резиновый элемент подошвы), затем произведена обработка растворами антисептиков, постановка дренажа (который удален на 4-е сутки)», — рассказали врачи.

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