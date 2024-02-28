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19:07, 28 февраля 2024Россия

Российский подросток более полугода проходил с куском ботинка в стопе

Подросток из Воронежской области более полугода проходил с куском ботинка в ноге

Фото: Maxim Hopman / Unsplash

Подросток из Воронежской области более шести месяцев проходил с куском ботинка, оставшимся у него в стопе. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщила пресс-служба областной детской клинической больницы региона.

По данным врачей, юноша почувствовал боль в ноге и обратился ко врачам — на осмотре он вспомнил, что в 2023 году наступил на гвоздь и пытался лечиться самостоятельно. Однако, как оказалось, он недостаточно хорошо прочистил рану и не заметил, что в ней остался кусок подошвы.

«Обнаружена полость (...), а также найдено и удалено инородное тело 0,8*0,6 сантиметра (резиновый элемент подошвы), затем произведена обработка растворами антисептиков, постановка дренажа (который удален на 4-е сутки)», — рассказали врачи.

Ранее сообщалось, что парализованная россиянка пошла благодаря экзоскелету и попала на видео

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      Марк Леонов
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