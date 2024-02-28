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19:23, 28 февраля 2024Среда обитания

Российский школьник решил сбить гигантскую сосульку и получил травмы

В Кирове восьмиклассник решил сбить гигантскую сосульку и получил травмы

В Кирове школьник решил сбить огромную сосульку и поплатился за это. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «112».

Инцидент произошел возле школы №42. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, можно увидеть, как двое приятелей пытаются сбить гигантскую сосульку: сначала один из них кидает в нее кусок льда, который уже упал на землю, а потом другой начинает ее раскачивать, и через несколько секунд наледь обрушивается на него.

В результате падения ледяного столба 14-летний подростку понадобилась госпитализация, он получил травмы средней тяжести. Полиция и прокуратура Кировской области начали проверку в отношении школы и ее сотрудников, которые должны были надлежащим образом содержать территорию и обеспечивать безопасность учеников.

Днем ранее стало известно, что в Уфе глыба льда рухнула на семилетнего мальчика.

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      Полина Кислицына
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