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09:04, 28 февраля 2024Из жизни

Сын Ротшильда лишился титула преемника за распущенность и свадьбу с порномоделью

This is money: преемницей финансиста Джейкоба Ротшильда станет его старшая дочь

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Возможными преемниками британского финансиста Джейкоба Ротшильда назвали его старшую дочь Ханну и сына Нэта. Об этом сообщает сайт This is money.

Первоначально считалось, что финансовую империю Джейкоба Ротшильда унаследует единственный сын — 52-летний Нэт Ротшильд. Однако отец недолюбливал его за распущенность и вольнодумие. К 2016 году их отношения настолько испортились, что Нэт не позвал отца на свадьбу, когда женился на бывшей порномодели Лоретте Бейси. В результате он лишился титула преемника и не участвовал в деятельности RIT Capital Partners — инвестиционного фонда отца с активами на два миллиарда фунтов стерлингов.

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Более вероятной преемницей считается старшая дочь Джейкоба Ротшильда — 62-летняя Ханна Ротшильд, бывшая журналистка и писательница, которая еще при жизни отца вошла в совет директоров RIT Capital Partners. Ей принадлежит 10 процентов этой фирмы.

Кроме Ханны и Нэта, у Джейкоба Ротшильда было еще двое детей — дочери Бет и Эмили. Они не рассматриваются в качестве его потенциальных преемниц.

О кончине 87-летнего финансиста Джейкоба Ротшильда стало известно 26 февраля. В заявлении членов семьи его называют превосходным финансистом, преданным государственным служащим и страстным филантропом.

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      Олег Парамонов
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