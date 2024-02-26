Умер Джейкоб Ротшильд

Британский финансист Джейкоб Ротшильд умер в возрасте 87 лет

Британский финансист лорд Джейкоб Ротшильд умер 26 февраля в возрасте 87 лет. Об этом со ссылкой на заявление семьи пишет агентство Bloomberg.

Банкир и глава лондонской ветви семьи Ротшильдов начал свою карьеру в семейном банке NM Rothschild & Sons в 1963 году. Он был председателем RIT Capital Partners, одного из крупнейших инвестиционных фондов — чистая стоимость его активов оценивается приблизительно в 2 миллиарда фунтов стерлингов.

В заявлении членов семьи Джейкоб Ротшильд назван превосходным финансистом, преданным государственным служащим и страстным филантропом. Сообщается, что банкир будет похоронен в соответствии с еврейским обычаем на небольшой частной церемонии.

В мае в возрасте 87 лет скончался председатель англо-индийского транснационального конгломерата Hinduja Group и глава самой богатой семьи Великобритании Шричанд Хиндуджа. С 1990-х годов предприниматель неизменно входил в число самых богатых людей Великобритании и Азии. По оценке Sunday Times, в 2022 году Шричанд Хиндуджа вместе с братом Гопичандом возглавили список богачей Великобритании с состоянием примерно в 28,47 миллиарда фунтов стерлингов (35,4 миллиарда долларов).