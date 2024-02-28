К затонувшему паруснику с сокровищами на 20 миллиардов долларов отправят робота

AP: Колумбия отправит экспедицию за сокровищами на миллиарды долларов

Колумбия отправит новую экспедицию к затонувшему паруснику «Сан-Хосе», который вез сокровища на 20 миллиардов долларов. Об этом сообщает Associated Press.

Власти страны собираются вложить в проект около 4,5 миллиона долларов (более 410 миллионов рублей). На первой стадии остатки корабля, находящиеся на глубине 600 метров, осмотрят при помощи подводного робота. При этом будут определены объекты, которые в дальнейшем можно поднять на поверхность.

Попытки добраться до сокровищ «Сан-Хосе» предпринимались и прежде, однако на этот раз Колумбия не намерена привлекать к проекту частные компании. Экспедиция запланирована на весну, дата ее начала будет определена с учетом погодных условий. Робот, способный опускаться на глубину до 1500 метров, уже приобретен.

Испанский галеон «Сан-Хосе», возвращавшийся в Европу с серебром с боливийских рудников, пошел ко дну у берегов Колумбии в 1708 году. Специалисты оценивают стоимость его груза в 20 миллиардов долларов. Это один из самых крупных кладов в истории.

В 1981 году американская компания Glocca Morra сумела отыскать место кораблекрушения, но колумбийские власти не позволили поднять драгоценности. В 2015 году Колумбия объявила, что обломки «Сан-Хосе» нашли в другом месте. Основатели Glocca Morra считают это обманом. Они обратились в суд и добиваются, чтобы страна выплатила им 10 миллиардов долларов, то есть половину предполагаемой стоимости клада.

В конце 2023 года сообщалось, что президент Колумбии Густаво Петро потребовал ускорить работы по поискам груза «Сан-Хосе». «Это один из приоритетов администрации Петро, — заявил министр культуры этой страны Хуан Давид Корреа. — Президент сказал нам поторапливаться».