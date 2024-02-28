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12:59, 28 февраля 2024Силовые структуры

Сбежавший из колонии российский заключенный получил срок

В Тюмени заключенный, сбежавший из колонии-поселения, получил новый срок

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Калининский суд Тюмени приговорил 47-летнего осужденного, совершившего побег, к двум годам и двум месяцам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Мужчину признали виновным по статье 313 («Побег из мест лишения свободы») УК РФ. Следствие и суд установили, в январе фигурант воспользовался отсутствием контроля, перелез через забор и покинул участок исправительного учреждения. В тот же день он был задержан в состоянии алкогольного опьянения вблизи своего дома.

На момент побега мужчина отбывал с октября 2023 года двухлетний срок в колонии-поселения №4 УФСИН России по Тюменской области в Тюмени.

Ранее сообщалось, что заключенный представился мэром российского города и похитил деньги у сокамерника.

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