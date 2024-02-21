Заключенный представился мэром российского города и похитил деньги у сокамерника

Заключенный похитил у сокамерника 300 тыс. рублей, представившись мэром Фрязино

Заключенный рязанской колонии представился мэром подмосковного Фрязино и похитил почти 300 тысяч рублей у другого осужденного, пообещав устроить его в элитные войска после освобождения. Об это сообщает Baza.

По данным издания, все произошло в 2020 году. Потерпевший отбывал наказание в ИК № 5 в Рязанской области, где познакомился с мужчиной, представившимся мэром Фрязино. Тот предложил устроить осужденного в хорошую воинскую часть за 1,3 миллиона рублей, потребовав часть денег заранее. Сокамерник согласился и перевел 200 тысяч с банковской карты супруги на указанный счет.

Освободившись, мужчина подписал контракт с Министерством обороны и уехал в зону специальной военной операции (СВО). «Мэр», воспользовавшись его отсутствием, позвонил его супруге и попросил перевести еще 90 тысяч рублей на теплые вещи и защиту для ее мужа. Всего злоумышленник похитил у сокамерника 290 тысяч рублей. Вскоре потерпевший и его жена поняли, что их обманули, и обратились в полицию.

Ранее осужденный похитил у сокамерника 300 тысяч рублей под предлогом помощи в отправке на СВО.