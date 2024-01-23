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16:04, 23 января 2024Силовые структуры

Заключенный похитил у сокамерника деньги под предлогом отправки на СВО

МВД проверит мужчину, пообещавшего отправить сокамерника на СВО за 300 тыс. руб.
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Осужденный похитил у сокамерника 300 тысяч рублей под предлогом помощи в отправке в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Baza.

По данным издания, отбывающий наказание Александр решил пойти на СВО, чтобы получить помилование, и сообщил о своих планах сокамернику Дмитрию. Тот в ответ пообещал решить вопрос через знакомых, попросив за работу 300 тысяч рублей. Супруга осужденного перевела необходимые деньги на указанный счет, однако сокамерник перестал выходить на связь. Позже оказалось, что его перевели в другую колонию.

Женщина обратилась в правоохранительные органы. По ее информации, похожим образом Дмитрий обманул еще несколько осужденных. Полиция проводит проверку.

Ранее стало известно, что состоящий на учете в ПНД заключенный сбежал из колонии-поселения в Колпино.

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      Олеся Мицкевич
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