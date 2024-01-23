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13:07, 23 января 2024Силовые структуры

Состоящий на учете в ПНД заключенный сбежал из российской колонии-поселения

В Колпино из колонии-поселения сбежал заключенный, состоящий на учете в ПНД

Заключенный сбежал из колонии в Колпино в Санкт-Петербурге после поездки домой на выходные. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, 35-летний мужчина несколько раз был судим за кражи и наркотики. В 2022 году его приговорили к 1,5 года колонии-поселения с возможностью иногда уезжать домой на выходные. Накануне заключенный отправился в свою квартиру на проспекте Авиаконструкторов, но обратно в исправительное учреждение уже не приехал.

В полицию обратилась мать мужчины, которая переживала о местонахождении сына, так как тот состоит на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД) и склонен к употреблению наркотиков. Сейчас для поисков беглеца на него составлена ориентировка. Сотрудники полиции проверяют в том числе и медицинские учреждения.

Ранее в Иркутской области 49-летний заключенный сбежал из колонии в день своего освобождения.

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      Олеся Мицкевич
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