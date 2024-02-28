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05:04, 28 февраля 2024Из жизни

Сделавшая операцию модель рассказала о недостатках жизни с огромной грудью

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Бразильская модель Сабрина Боинг-Боинг сделала пластическую операцию по увеличению груди и рассказала о возникших в связи с этим проблемах. Об этом сообщает Daily Mirror.

Женщина с юного возраста восхищалась фигурой американской актрисы Памелы Андерсон и хотела походить на нее. Она перенесла пять пластических операций по увеличению груди и липосакцию. «Мне также сделали подтяжку кожи в области, на которой проводили липосакцию, и убрали целлюлит», — рассказывает она. За все процедуры Боинг-Боинг заплатила крупную сумму — одна пластика груди обошлась ей в 100 тысяч бразильских реалов (1,8 миллиона рублей).

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Последняя операция по увеличению груди заняла семь часов. Модель осталась довольна результатом и заявила, что теперь ее грудные импланты входят в число самых огромных в мире. Однако не обошлось и без негативных последствий. Боинг-Боинг пожаловалась, что теперь она не может свести руки вместе и, тем более, хлопать в ладоши. Несмотря на это, она не жалеет о решении и наслаждается своим внешним видом.

Ранее сообщалось, что операция по подтяжке груди оставила 22-летнюю порномодель Хлои Роуз с некрозом сосков. Хирурги убрали слишком много кожи с груди девушки, из-за чего в области сосков нарушилось кровообращение.

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      Алиса Удовик
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