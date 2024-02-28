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19:00, 28 февраля 2024Культура

Сергей Жуков вспомнил о крышевании бандитами группы «Руки вверх!»

Сергей Жуков заявил, что в 1990-е годы «Руки вверх!» крышевали бандиты

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский певец и солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал о крышевании группы бандитами в 1990-е годы. Его цитирует «Пятый канал».

Артист отметил, что слушатели считают «Руки Вверх!» самой доброй группой, так как коллектив не был замешан в каких-либо скандалах. Однако Жуков отметил, что их путь внутри российского шоу-бизнеса в начале карьеры был непростым. «Мы начали в 96-97 году, времена были странные, страшные, и это накладывало свой отпечаток на творчество группы. Мы тоже работали "под крышей", нас крышевали, были разборки, но об этом никто никогда не говорил. Может быть, пришло время приоткрыть завесу тайны», — вспомнил музыкант.

Ранее сообщалось, что Сергей Жуков через суд добился изменения названия бара «Руки вверх» в Иркутске, а также взыскал с заведения миллион рублей.

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