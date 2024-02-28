Шойгу раскрыл планы повышения живучести в условиях спецоперации

Шойгу заявил о планах оснастить технику дополнительной бронезащитой

Минобороны России планирует оснащать всю технику дополнительной бронезащитой для повышения живучести в условиях проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу, его слова приводит Telegram-канал министерства.

Главе ведомства представили дополнительную защиту для радиолокационных станций, которая состоит из металлических листов и противоосколочных «одеял», имеющих комплект отражателей и имитаторов теплового и радиолокационного излучения. Такая защита повысит живучесть техники в условиях СВО.

«Вообще, это крайне необходима вещь. Есть большие планы, чтобы ставить такую бронезащиту на любую технику», — сказал Шойгу.

Ранее глава Минобороны во время посещения подмосковного завода «Конструкторское бюро машиностроения» заявил, что гособоронзаказ нужно выполнять быстрее. «Быстрее надо делать», — сказал министр.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.