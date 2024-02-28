Служивший на Украине иностранец рассказал о проблемах с зарплатой и снаряжением

Служивший на Украине австралиец Кендалл заявил, что ему задерживали зарплату

Австралиец Брэд Кендалл, служивший в подразделении Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР), рассказал о проблемах с зарплатой и снаряжением. Подробности он раскрыл в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), запись которого доступна в их Telegram-канале.

Пранкеры позвонили Кендаллу от лица экс-президента Украины Петра Порошенко и заявили, что тот формирует собственное воинское объединение. В разговоре с ними иностранец заявил, что ушел из подразделения из-за организационных проблем.

«Они (военное командование — прим. «Ленты.ру») всегда задерживали нашу зарплату. Наши зарплаты никогда не были правильными. Нам пришлось покупать все свое снаряжение самостоятельно. Мы так и не получили той помощи, которую мы хотели», — пожаловался он.

Также Кендалл подчеркнул, что за купленное им оборудование ему не вернули деньги. Он добавил, что деньги на снаряжение и транспортные средства он и другие военные получали через неправительственные организации и волонтеров.

Ранее Вован и Лексус поговорили с писателем Виктором Шендеровичем (признан Минюстом России иноагентом). Он заявил, что отправит гонорар от продажи книг в поддержку Вооруженным силам Украины.